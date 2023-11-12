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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صفارات الإنذار في ساعد وكفار عزة بـ غلاف غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن صفارات الإنذار أطلقت في ساعد وكفار عزة بغلاف غزة.

و أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدمير دبابتين إسرائيليتين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب غربي غزة.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء الاجتياح البري.

وقال: "المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

كانت حماس قد أعلنت، في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة بمحاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام أن قناصة الجناح العسكري لحماس يتعاملون مع الجنود المتحصنين أو من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.

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