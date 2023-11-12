رياضة الأقصر: دوري ثقافي في المعلومات العامة بمشاركة أعضاء مراكز الشباب

نفذت إدارة شباب الطود بالأقصر مسابقة دورى ثقافى في المعلومات العامة للشباب، وذلك ضمن خطة نشاط الإدارة.

ويهدف دوري المعلومات العامة إلى تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء، وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات، وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، واستغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.



جاء ذلك بحضور فريق من المحكمين وعدد من الأساتذة من إدارة التربية والتعليم بالطود.

وحصل أعضاء مركز شباب المريس على المركز الأول، وأعضاء مركز شباب الطود على المركز الثاني، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور، وكيل المديرية للشباب، وحجاج عبد اللطيف، مدير إدارة شباب الطود، وفريق عمل إدارة شباب الطود.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة.