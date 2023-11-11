هيئة الرقابة النووية تعقد لقاءً مع المكتبة العامة في الأقصر

عقد الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، لقاء تحضيري مع ممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومسؤول أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة رامي عفيفي وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مكتبة مصر العامة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.



وعقد عفيفي، ورشه تدريبيه لفريق عمل مكتبة مصر العامة ليكونوا قادة للهيئة وذراع إقليمي للتواصل مع جمهور محافظة الاقصر.

كما أنه تم الاتفاق علي توجيه دعوات من خلال مكتبة مصر العامه لمديرية التربيه والتعليم بالأقصر لترشيح عدد من الطلبه والطالبات ذوي الموهبه في الرسم للمشاركه في مسابقة للرسم تنظمها الرقابة النووية وتشرف عليها مكتبة مصر العامة.



كما وجه اللقاء إلى ضرورة التحرك لعمل لقاءات توعوية من خلال المكتبه المتنقلة للمدارس لتوضيح رؤية الهيئه ورغبتها في بناء جيل علي وعي ودرايه بأهميه الرقابة النووية والاشعاعيه وفي ختام اللقاء تمت الإشارة الي عقد ندوه موسعه يتم فيها دعوة أساتذة الرسم والطلبة المرشحين للمسابقة ، بالإضافة إلى أنه تم اختيار ١٣ طفلا لتمثيل المكتبه بالمسابقة.



وأشار عفيفي إلي أن محافظة الأقصر هي أول محافظة علي مستوي الجمهورية تنطلق منها فاعليات الهيئة.