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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متعة غير مسبوقة.. البالون الطائر الرحلة الأكثر إثارة في سماء الأقصر| فيديو

البالون الطائر فى
البالون الطائر فى الاقصر

تشهد رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، رواجا كبيرا، تزامنا مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى.. السائحون من جميع الجنسيات يقدمون على هذه الرحلات، فالبالون  الطائر واحدة من أجمل الرحلات السياحية التي تتميز بها الأقصر عن غيرها من المدن المصرية والدول العربية والذي كانت بدايتها في ثمانينيات القرن الماضي.

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يقول الكابتن أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون بالأقصر، إن رحلات البالون الطائر تعد من أكثر الرحلات الممتعة في العالم ويتهافت عليها السائحون من جميع الجنسيات وتتواجد في أكثر من بلد أبرزها لندن والأرجنتين، مشيرا إلى أن البالون الطائر هو رحلة هوائية عبر منطاد ينطلق من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بدون محركات ويرتفع لأكثر من 2000 قدم وتشاهد من خلاله معظم محافظة الأقصر.


وأوضح رئيس اتحاد شركات البالون أنه يتم الالتزام بتطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب قبل وبعد أي نقطة اتصال، كما تم توفير أجهزة تعقيم وتوزيعها في كافة أرجاء أرض الإقلاع ، مشيرا إلى أنه يتم اصطحاب السائح من الفنادق المقيمين بها سواء فندقا عائما أو ثابتا في تمام الساعة الخامسة صباحا إلى معبد الأقصر ويكون فى انتظاره المعدية التي تقله من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية ومعد بداخلها وجبة إفطار للسائح ويقوم المرشد السياحي بشرح الرحلة وبعد العبور يكون هناك أتوبيس ينقل السائحين إلى مطار البالون أمام معبد الملكة حتشبسوت.

 

وأردف عبود أنه قبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد البالون على الأرض ثم ضخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن ثم يصعد السائح الى البالون وتقلع الرحلة التي تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضًا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون، موضحا أن المنطاد يرتفع إلى فوق السحاب بحوالي 2000 قدم، ويمر فوق معبد الرامسيوم وهابو أمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء ويرى أيضا الطبيعة الخلابة بالحياة الريفية لسكان قرى الأقصر.

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