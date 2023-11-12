عبوة مضادة للأفراد.. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة صهيونية شرق خان يونس

قالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وحققنا إصابة مباشرة.

وقالت كتائب القسام، إنها دمرت ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدمير دبابتين إسرائيليتين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب غربيغزة.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير أكثر من 160 آلية عسكريةإسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء الاجتياح البري.

وقال: "المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

كانت حماس قد أعلنت، في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي خلال48 ساعة بمحاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام أن قناصة الجناح العسكري لحماس يتعاملون مع الجنود المتحصنين أو من يجرؤعلى إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.