تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

تعرض النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا ، إلى التدمير من خلال تكسير الحجارة الموجودة بها وإلقاء إحداها في البحيرة، ووضع كتابات عنصرية على الجدران الخاصة به.

جريمة كراهية

وتتعامل شرطة مقاطعة ميرسيسايد مع هذا الحادث على أنه جريمة كراهية ، مؤكدة أنها "لن تتسامح مع جرائم الكراهية بأي شكل من الأشكال" وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكشفت ابنة مانديلا وحفيدته النقاب عن النصب التذكاري في حفل حضره مئات الأشخاص في يوليو من هذا العام.

وتشكلت فكرة النصب التذكاري منذ ما يقرب من عقد من الزمن بعد وفاة مانديلا في عام 2013 عن عمر يناهز 95 عامًا.

وتحتوي المساحة الموجودة في النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا على 32 مقعد ليجلس عليها الأشخاص، وهو نفس حجم الفصل الدراسي في المملكة المتحدة تقريبًا.

وقبل أسبوع من قص الشريط في النصب التذكاري، قال مانديلا 8: "إن النصب التذكاري لنيلسون مانديلا يمثل مكانًا يمكن للأشخاص أن يأتوا فيه للتعلم والتأمل والشعور بالفخر بما يمكن تحقيقه عندما تتجمع المجتمعات معًا من مختلف أنحاء العالم."