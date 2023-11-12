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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

خلال الجولة
خلال الجولة

قام أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، رافقه أحمد منصور مدير التموين بالمحافظة، وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

 شملت الجولة عدد من المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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وخلال الجولة، تم الإطمئنان على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض)، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد اكرم الشافعي، علي تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة، مشيرا إلي مجهود التموين في المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع.

و أشار رئيس الغرفة، إلى تنظيم عدة حملات مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء المحافظة لمجابهة الممارسات الإحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وخلال الجولة، التقى الشافعي ومنصور بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة، ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم.

كما أكد سكرتير الغرفة خلال الجولة، أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

وعن السلع الأساسية التي تم تخفيضها رسميًا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، إستعرض احمد منصور مدير التموين،  الأسعار من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة ، وهي كالتالي:

- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

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اتحاد الغرف التجارية اسعار السلع الغذائية الإسماعيلية السلع الغذائية الأساسية الغرفة التجارية بالإسماعيلية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جولة تفقدية مفاجئة خفض أسعار السلع الغذائية مبادرة تخفيض الأسعار مبادرة رئيس الوزراء

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