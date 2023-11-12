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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تعامل فورى لشفط مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء

استعدادات استقبال
استعدادات استقبال فصل الشتاء

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها ، مؤكداً علي  إستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء ، مؤكداً على استمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين .

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وكلف محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أعمال الصيانة الشاملة لكافة معدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار ، حيث نفذت الشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع و شنايش و بالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية و الجانبية ولاسيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل و مطالع الكباري ، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات المياه ، فضلا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة ، وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها

 وناشدت الشركة المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف لعدم حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وكذا تلف بخطوط الشبكات حفاظاً على الشبكات وعدم حدوث أعطال .


يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من استعدادات مبكرة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام.

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