غدا .. جامعة المنوفية تفتتح معرض الصناعات والابتكارات العلمية

ينظم مكتب الابتكار والبحث العلمي الملتقي العلمي الحواري بجامعة المنوفية " ملتقى البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل 2023' ،ومعرضا للصناعات والابتكارات العلمية غدا الأحد في جامعة المنوفية بحضور كوكبة من خبراء الصناعة والبحث العلمي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي ضوء سعي جامعة المنوفية إلي تنفيذ محاور رؤية مصر 2030.

ويناقش الملتقي من خلال ٣ جلسات دور البحث العلمي في الارتقاء ودفع عجلة التنمية بالقطاع الهندسي والصناعي والطبي والعلوم الأساسية

أكد الدكتور أحمد القاصد علي حرص الجامعة علي تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و ضرورة العمل على تحويل البحوث العلمية إلى بحوث تطبيقية متوجهة إلى صناعات تخدم المجتمع وتساهم في تنمية الإقتصاد المحلي وإيجاد آلية مشتركة لإستثمار رأس المال لدى المستثمرين بالتعاون مع الجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة إلي أن رؤية مصر 2030 تتخذ من الصناعة المحور الثالث والبحث العلمى والابتكار المحور الرابع ، مشيرا إلي أن الجامعة تسعي في ضوء ذلك إلي عمل شراكات بين الصناعة والبحث العلمى ,مؤكدا ان الجامعة كبيت خبره عليها أن تقوم برصد التحديات التى تواجه الإقليم والمحافظة الذى تنتمى له، وتضع الرؤى والمشاركة العلمية والعملية فى التغلب على مثل هذه التحديات واكتشاف الفرص بما يحفز النمو الاقتصادي فى الإقليم ويعزز تحقيق الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة، ويحقق نمو اقتصادى سريع إلي جانب تعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى .

هذا ويتناول الملتقي من خلال جلساته العلمية والحوارية تعظيم دور القطاع الحكومى فى الصناعة وكيفية ربط جسر العلم بالصناعة واستعراض رحلة عالمية و تجربة دولية في ضوء ذلك .

وأضافت الدكتورة مها توني مقرر الملتقي و المنسق التنفيذي لمكتب الابتكار والبحث العلمي بالجامعة أن الملتقي يناقش أيضا التكامل بين معايير الممارسات الصناعية الجيدة والمنتجات البيولوجية المعتمدة و التلوث الصناعي وعلاقته بالبحث العلمي .



ويلقي الملتقي الضوء علي كيفية تمويل المشروعات البحثية و تبني المشروعات الهندسية في الحاضر و النظرة المستقبلية لصناعة المشاريع .

إلي جانب دور الصناعة في دعم البحث العلمي ودور المراكز البحثية في الجامعات في دعم الصناعة .

كما يعرض من خلال الملتقي دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفي بالمجتمع المصري