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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مؤشرات الآداء في ملف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف التعديات و منظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة ، للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات سواء بالبناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص.

يأتي ذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة الدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها كونها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي و حفاظاً على حقوق الدولة والشعب وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .

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وأِشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الأمنية تواصل جهودها المكثفة فى المرور الميدانى وشن الحملات المكبرة للتعامل وبكل حزم مع كافة أشكال التعديات وتفعيل محاضر التبوير ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضى الزراعية وارتكاب مخالفات بناء بإيقاف حصولهم على الدعم التموينى وصرف مخصصات الأسمدة الزراعية لضمان تحقيق الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.


وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفى ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدى بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء بالمخالفة للقانون ، وكذا الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم فوراً .

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