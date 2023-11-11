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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنوفية تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ملتقى السلامة والصحة المهنية بأشمون ، وذلك بمستشفى العربي بابورقبة، تحت عنوان: "خطط الطوارىء واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها"، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بمشاركة ممثلين عن 12 منشأة فى مختلف التخصصات .                                                                                                

ياتي ذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين فى مختلف قطاعات العمل للحد من المخاطر والحفاظ على الأفراد والممتلكات ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ،يأتى ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة.                                                                                                                                                

كما يأتى تنفيذاً لتوجيهات الوزير بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة الأقسام بالمنشآت للحفاظ على العنصر البشرى أساس عمليات التنمية ، وكذلك المنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، ان الملتقى شارك فيه كلا من الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقه عمل اشمون ، والكيميائيّ محمد عبدالله كامل مدير ادارة السلامة بالمديرية ، والكيميائيّ نعيم السيد احمد مدير مكتب السلامة بأشمون ، والدكتورة نهلة عبدالفتاح إدارة السلامة بالمديرية ، ومفتشى مكتب السلامة بأشمون ، كما تضمنت قائمة المنشآت المشاركة فى فعاليات الملتقى مستشفى العربى الطبى ، وشركة كهرباء اشمون ، ومدرسة الثانوية الصناعية، ومدرسة الثانوية الزراعية، ومدرسه طيبة الخاصة ، ومدرسه القطان الخاصة ،ومصنع الحناوى للملابس الجاهزة،ومستشفى اشمون العام ، ومستشفى حميات اشمون ، ومستشفى العيون ، والإدارة الصحية بأشمون ، والمركز الصحى بأشمون ، وذلك فى إطار جهود المديرية ومكاتبها التابعة  فى تنفيذ لسياسة الوزارة نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشأت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص .

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المنوفية أبورقبة اشمون السلامة والصحة المهنية

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