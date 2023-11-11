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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل المنوفية" تختتم برنامج تدريب الشباب على مهن يحتاجها السوق

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ فعاليات البرامج التدريبية المجانية على مهنتي التبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل بمقر مركز التدريب المهني بفوة، حيث انتهت من تدريب 12 متدربة على مهنة الخياطة والتفصيل، و14 متدربا على مهنة التبريد والتكييف من أبناء المحافظة ، وعقد الاختبارات النهائية النظرية والعملية بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة بواقع 400 ساعة تدريبية على مدار أيام التدريب ، ضمن تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 .                                                                

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، من أجل الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة .

واوضح حازم على حسن مدير المديرية، ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2023 ورفع كفاءة وجودة الخدمات التدريبية المقدمة للمواطنين وزيادة عدد البرامج التدريبية لخدمة أبناء المحافظة .

وأكد الدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة،حرص المركز على العمل المستمر وفق أحدث الأساليب التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل الخريجين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية وفق المعايير الدولية ، كما تم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين للتأكد من مستوى كفاءتهم واستيعابهم للمحتوى التدريبي، حيث أكدت نتائج الاختبارات المستوى المهني  المتميز للمتدربين وقدرتهم على دخول سوق العمل الداخلي والخارجي بقدرة وكفاءة عالية.

يذكر أن هذه البرامج التدريبية تأتي في اطار حرص المديرية على دعم المهارات المهنية لأبناء المحافظة في سياق خطة وزارة العمل لتنمية مهارات أبناء مصر وتأهيلهم لسوق العمل فى إطار رؤية مصر 2030.

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IMG-20231111-WA0074
IMG-20231111-WA0073
IMG-20231111-WA0073
IMG-20231111-WA0072
IMG-20231111-WA0072

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