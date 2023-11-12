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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منشأت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 800 ألف مواطن خلال شهر.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت٨٠٠ ألف مواطن خلال اكتوبر  في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة .
 

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات  تضمنت  الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والتشغيل.مع تكثيف المرور الداعم علي كافة المنشات الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه علي راس العمل

وأشار الطنبولي إلى  أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى  27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.وميكنة صرف الالبان في عدد ١٨ منشاة صحية وذلك ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية

ولفت إلى انه تم استلام وفرش وتجهيز طبي وغير طبي لوحدة طب الاسرة بقرية ناصر ادارة دكرنس واستلام مركز طب الاسرة بميت فارس بني عبيد واستلام الفرش الطبي لها  وتم التاكيد علي حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع  استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

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