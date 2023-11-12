ليس من بينها مصر .. عمرو أديب: هناك دول أعلنت موافقتها على استقبال الفلسطينيين المهجرين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حرب غزة طويلة وأثرت على مصر وستستمر في التأثير، ومشوارنا طويل والتأثير مستمر وموجود، الموضوع طويل وهيفضل يعمل لنا مشاكل، مشيرا إلى أن هناك دول أعلنت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين المهجرين، ليست من بينها مصر أو الأردن.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لا يوجد تهجير للفلسطينيين إلى مصر، مؤكدا أن موقف مصر والرئيس السيسي واضح، وهو لا تهجير للفلسطينيين لسيناء تحت أي ظرف.

لم يتم طرحه على الإدارة المصرية

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن "تهجير الفلسطينيين إلى مصر عبر اتفاق في الغرف المغلقة أمر غير مطروح، ولم يتم طرحه على الإدارة المصرية.