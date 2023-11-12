محافظ الدقهلية: تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ، والدكتور عادل نور الدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات الإقليمية ، والمهندس أشرف كمال نائب مدير مركز خدمات تطوير الأعمال وفروع الاتحاد ، لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد " مختار " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة.



وأشار " المحافظ " إلي أن الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل كافة مشاكلهم لدفع عجلة الإنتاج من خلال كافة أجهزة الدولة المعنية .



كما أشار " مختار " إلي أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات و اصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين لسهولة التواصل مع المصنعين.



وأشاد المحافظ " دور اتحاد الصناعات علي كل ما يقدموه من خدمات من أجل تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني ، والاستجابة الفورية لإنشاء فرع الاتحاد بالمنطقة الصناعية بجمصة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والصناع بالدقهلية.



والجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل علي تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات والمراكز البحثية توفير الفرص التصديرية والاعلان عنها للمصنعين تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الصناعة والإدارة والتسويق الخارجي ، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي "قرض بدون فوائد لشراء الآلات الجديدة " دراسة جدوي لتطوير التصنيع ، وإصدار خطاب للسفارات للحصول على تأشيرة السفر، والمشاركة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل الي 90% بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية ، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الأهلي والبنوك الأخري للمصنعين و الاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية وهي (خدمات السجل التجاري - خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خدمات مصلحة الضرائب - خدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية ) .

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