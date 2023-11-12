عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ، والدكتور عادل نور الدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات الإقليمية ، والمهندس أشرف كمال نائب مدير مركز خدمات تطوير الأعمال وفروع الاتحاد ، لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.


جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وأكد " مختار " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة.


وأشار " المحافظ " إلي أن الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل كافة مشاكلهم لدفع عجلة الإنتاج من خلال كافة أجهزة الدولة المعنية .


كما أشار "  مختار " إلي أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات و اصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين لسهولة التواصل مع المصنعين.


وأشاد  المحافظ " دور اتحاد الصناعات علي كل ما يقدموه من خدمات من أجل تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني ، والاستجابة الفورية لإنشاء فرع الاتحاد بالمنطقة الصناعية بجمصة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والصناع بالدقهلية.


والجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل علي تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات والمراكز البحثية توفير الفرص التصديرية والاعلان عنها للمصنعين تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الصناعة والإدارة والتسويق الخارجي ، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي "قرض بدون فوائد لشراء الآلات الجديدة " دراسة  جدوي لتطوير التصنيع ، وإصدار خطاب للسفارات للحصول على تأشيرة السفر، والمشاركة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل الي 90% بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية ، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الأهلي والبنوك الأخري للمصنعين و الاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية وهي (خدمات السجل التجاري - خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خدمات مصلحة الضرائب - خدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية ) .

FB_IMG_1699787399845
FB_IMG_1699787399845
FB_IMG_1699787395734
FB_IMG_1699787395734
FB_IMG_1699787391331
FB_IMG_1699787391331
FB_IMG_1699196900651
FB_IMG_1699196900651
اتحاد الصناعات المصرية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات تلبية احتياجات السوق مكتب الالتزام البيئى ورش العمل ورية مصلحة الضرائب محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أمريكا ومجلس الأمن.. كيف يمكن إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات القمة العربية

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية: استقبال 800 ألف حالة بوحدات ومراكز طب الأسرة خلال أكتوبر

ترشيحاتنا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد 19 عاما على رحيله.. ماذا حدث في جسد ياسر عرفات قبل وفاته؟

إسرائيل تجري محادثات لتعيين توني بلير منسقا للشئون الإنسانية في غزة

خلال ساعات.. كارثة طبيعية تهدد مدينة كاملة بالدمار الشامل

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

مجزرة جديدة.. الاحتلال يعيد قصف مجمع الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ