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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريمه بـ جائزة أبوظبي.. منح حسين الجسمي لقب سفير رياضة الإنجازات

حسين الجسمي
حسين الجسمي

تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، توَّج الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023"، ومنحه لقب "سفير رياضة الإنجازات" في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وذلك في مبادلة أرينا في أبوظبي.

وأعرب حسين الجسمي عن شكره واعتزازه بلقب "سفير رياضة الإنجازات". 

وقال الجسمي، في تدوينة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقباً سأعتز به دائماً "سفير رياضة الإنجازات". 

وأكد أن الجائزة العالمية تعكس المكانة الرائدة للعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية، مشيداً بدور اتحاد الجوجيتسو في نشر الرياضة، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي للعبة ووجهة مفضلة للأبطال، متمنياً أن تتواصل مسيرة إنجازات الدولة بأمجادها ومحطاتها المشرفة.

وكان حسين الجسمي شارك في حفل افتتاح النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدم برؤيته الموسيقية وألحانه وغنائه الأغنية الرسمية بالبطولة تحت عنوان "أبوظبي منبع البطولات" من كلمات أحمد بن هياي المنصوري وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر علي الأمير، وأكد فخره واعتزازه للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي وقيامه بدور بسيط في قصة النجاح التي سطرتها البطولة على مدى الأعوام السابقة.

هذا وقد انطلقت النسخة الأولى من "جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو"، في عام 2016 لتشكل المنصة الأولى والأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجیتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

 

أعمال حسين الجسمي - الوردة ارتاحت

من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجدداً من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

يقول في مطلع الأغنية:

إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت وإذا طاحت الدمعة من عيونك أمسكها وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت.

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

تكريم حسين الجسمي
تكريم حسين الجسمي
تكريم حسين الجسمي
تكريم حسين الجسمي
تكريم حسين الجسمي
تكريم حسين الجسمي
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