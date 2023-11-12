وزير فلسطيني يحدد ميعاد الانقطاع الكامل لخدمة الاتصالات عن غزة

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر في مؤتمر صحفي بأن خدمات الاتصالات والإنترنت ستوقف في قطاع غزة بشكل كامل، وفق ما أوردت إذاعة صوت فلسطين.

وحدد سدر موعد الانقطاع الكامل في يوم الخميس القادم، مؤكدا أن ذلك القطع الكامل بسبب نفاد الوقود في القطاع المحاصر من الاحتلال.

كما قال عبد المجيد ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في مؤتمر صحفي:" بدءاً من يوم غد، سنبدأ بفقدان عناصر رئيسية من شبكات الاتصالات في قطاع غزة".



أضاف ملحم:"يأتي هذا نتيجة قرب نفاد الوقود، ما سيؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع مع حلول يوم الخميس".

وتواصل إسرائيل عدوانها بقصف غزة بغارات جوية مميتة ، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف شخص وإرسال موجات من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات التي صارت عاجزة عن مساعدة الناس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

