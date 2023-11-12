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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير فلسطيني يحدد ميعاد الانقطاع الكامل لخدمة الاتصالات عن غزة

غزة شهداء وموت ودمار
غزة شهداء وموت ودمار

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر في مؤتمر صحفي بأن خدمات الاتصالات والإنترنت ستوقف في قطاع غزة بشكل كامل، وفق ما أوردت إذاعة صوت فلسطين.

 

وحدد سدر موعد الانقطاع الكامل في يوم الخميس القادم، مؤكدا أن ذلك القطع الكامل بسبب نفاد الوقود في القطاع المحاصر من الاحتلال.

 

كما قال عبد المجيد ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية في مؤتمر صحفي:" بدءاً من يوم غد، سنبدأ بفقدان عناصر رئيسية من شبكات الاتصالات في قطاع غزة".


أضاف ملحم:"يأتي هذا نتيجة قرب نفاد الوقود، ما سيؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع مع حلول يوم الخميس".

 

وتواصل إسرائيل عدوانها بقصف غزة بغارات جوية مميتة ، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف شخص وإرسال موجات من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات التي صارت عاجزة عن مساعدة الناس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
 

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتصال اتصالات الاتصالات الفلسطينية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاحتلال القطاع المحاصر

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