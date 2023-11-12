في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. أعراض لم تعرفها من قبل

يحتفي العالم اليوم في ال 12 من نوفمبر باليوم العالمي ل الالتهاب رئوي.

الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئتين، وعادة ما يحدث بسبب العدوى، يتحسن معظم الأشخاص خلال 2 إلى 4 أسابيع، لكن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة معرضون لخطر الإصابة بمرض خطير وقد يحتاجون إلى العلاج في المستشفى.

يمكن أن تبدأ أعراض الالتهاب الرئوي فجأة أو تدريجيًا على مدار بضعة أيام.

يشملوا:

السعال - قد يسعل مخاط أصفر أو أخضر (البلغم)

ضيق في التنفس

حرارة عالية

ألم صدر

جسد مؤلم

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الشهية

إصدار أصوات صفير عند التنفس - قد يصدر الأطفال أيضًا أصواتًا شخيرًا

الشعور بالارتباك – وهذا أمر شائع عند كبار السن.