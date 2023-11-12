اتحشرت في العربية.. تفاصيل نجاة الفنانة سهر الصايغ من حادث خطير

أعلنت الفنانة سهر الصايغ نجاتها من حادث سيارة خطير أمس ولولا العناية الإلهية وتدخل أفراد لمساعدتها لتحول الموقف تماما.

كتبت سهر الصايغ عبر حسابها على موقع فيسبوك :" الحمد لله عملت حادثه امبارح والعربيه بالكامل اتحشرت فوق جزيره في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل ….مش ده المهم …المهم اني فهمت معني دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال …انا الحمد لله ربنا وقفلي حوالي ٣٠ ابن حلال ..شالوا العربيه حرفيًا وماسبونيش غير والعربيه علي الاسفلت ..اشكركم جدا وكتر الف خيركم …حقيقي مصر فيها رجاله".

أعلنت الفنانة سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها من خلال حسابها بتطبيق انستجرام في يونيو الماضي.

وكتبت سهر الصايغ :"اللهم ارزقه خيرا منى وارزقنى خيرا منه ,تمت فسخ خطوبتى , رأيت منك خيرا وقابلتك بالخير .. فعسى الله أن يبدلنا خيرا".

يذكر أن نشرت الفنانة سهر الصايغ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت سهر الصايغ : "الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضر شكراً جزيلاً".

وحصلت سهر الصايغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالد الصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.