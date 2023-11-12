نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

وزير إسـ.رائـيلي في مأزق والإبادة الجماعية تطارد الاحتلال

العالم يضج بهتاف "غزة تباد الآن.. أنقذوها"، وإسرائيل تضرب بمطالبات الشعوب وقادة الدول عرض الحائط وتستمر في إبادتها الوحشية لأهالي قطاع غزة.

قدمت مذيعة “صدى البلد” ندى باهي تغطية خاصة حول آخر تصريحات المسئولين حول هذه القضية التي باتت حديث العالم.

وأكد كريج مكيبر، مدير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك، والذي أكد على أن المجتمع الدولي يفشل في إيقاف الإبادة الجماعية في غزة.

وقال، في مداخلة تليفزيونية، إن ما يراه أن المجتمع الدولي يفشل مرة أخرى في إيقاف هذه الإبادة الجماعية في غزة، وإنه استخدم هذه الكلمة بسهولة لأن هذا ما يصف الوضع وهو انتهاك لحقوق الإنسان.

وأضاف أن “تعريف الإبادة الجماعية ينطبق تماما على ما تفعله السلطات الإسرائيلية في غزة، كما أن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية”، كما أدان بشدة الجانب السياسي في الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في فلسطين.







