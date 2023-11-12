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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مجلس العقار المصري يطالب بإتاحة الفرصة للمطورين لبيع الوحدات بالدولار بالخارج

أحمد شلبي رئيس
أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري

طالب أحمد شلبي، رئيس  مجلس العقار المصري، بوجود آلية اتفاق مع الدولة تمكن المطورين العقاريين المصريين من بيع وحداتهم السكنية خارج مصر بالدولار.

وأوضح  شلبي خلال مشاركته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الهدف من الآلية الجديدة هو توفير العملة الدولارية لمصر وتحويلها عبر المنافذ الشرعية للدولة، لافتا إلى ضرورة أن يظهر السوق المصري بشكل يليق بحجم التنمية العمرانية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية .

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وأكد أن تواجد شركات التطوير العقاري المصرية في السوق السعودي يهدف لخلق منتجات بجودة مرتفعة، وتساهم في تحقيق وتوفير وحدات سكنية على غرار ما تم تنفيذه في مشروعات القطاع الخاص بمصر، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إحداث نقلة كبرى في تصدير العقار عن طريق بيع وتسويق الوحدات السكنية للمصريين بالخارج.

التوسع في جذب العملات الأجنبية

واستكمل شلبي حديثه بأن اقتصاديات الدول تبنى على حجم التنمية والتوسع في جذب العملات الأجنبية والاستثمارات المباشرة، موضحا أن السوق السعودي تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تدشين منظومة عقارية ساهمت في جذب ورواج قطاع الاستثمارات العقارية بها .

وأضاف أن المطورين العقاريين الذين تمكنوا من دخول السوق السعودي سيقومون فقط بإنشاء الوحدات السكنية، ومن ثم تقوم الدولة بتمويل المواطنين، بخلاف ما يحدث في مصر وهو قيام المطور بدور البنوك في تمويل الأفراد وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع مستهدفات التمويل العقاري.

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