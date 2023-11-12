التطوير العقاري: أسعار العقارات بالسوق المصرية قفزت 100% خلال أكتوبر

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار العقارات بالسوق المصري قفزت حوالي 100% في أكتوبر على أساس سنوي ، وأضاف شكري أنه من المتوقع أن تكون هناك 20% زيادة متوقعة بالربع الأخير من العام، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة عالميا ومحليا التي نشهدها خلال الفترة الحالية.



وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري في كلمته خلال جلسة “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين” خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الحكومة وافقت على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري للتيسير على شركات التطوير العقاري ومساعدتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية، مما يعكس تفهم حكومي كامل لدور القطاع وأهميته كداعم للاقتصاد المحلي.

رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف عن مقترحات

وأشار شكري ، إلى أن هناك 5 أفكار تحت الدراسة وسيتم مناقشتها قبل التقدم بها للحكومة وذلك لتقديم مزيد من التيسيرات للشركات العقارية، ومنها أن يتم تثبيت الفائدة على سعر الأراضي 10% لمدة 4 سنوات بدلا من عامين، وتقديم مهلة للاقساط، ومن المتوقع أن يتم الوصول لجزء من الحلول وأفكار خارج الصندوق قبل نهاية العام الجاري.