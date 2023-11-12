وزيرة الصحة الفلسطينية : إسرائيل أخرجت العاملين بمستشفيات الرنتيسي والنصر بالقوة

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد في تصريحاتها للعربية: “إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء الطبي في غزة بالكامل”.



واضافت وزيرة الصحة الفلسطينية قائلة:" إسرائيل أخرجت بالقوة العاملين من مستشفيات الرنتيسي والنصر".



كان قد قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، إن خدمات الهاتف والإنترنت في قطاع غزة ستتوقف تماما يوم الخميس بسبب نقص الوقود، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأطلق مسؤولو السلطة الفلسطينية تحذيرات متكررة خلال الأسابيع الماضية من أن القطاع على بعد أيام من نفاد الوقود، وهو أمر حيوي للمستشفيات والنقل وإنتاج الغذاء ومعالجة المياه وغيرها من العمليات الحيوية.

تعطلت شبكات الإنترنت والهاتف في عدة مناسبات على الأقل في قطاع غزة منذ بداية الحرب، حيث حدث انقطاع في 27-29 أكتوبر، عندما شنت إسرائيل هجوما بريا موسعا.