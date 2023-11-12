مطور عقاري: تفاوت أسعار الوحدات في «الحزام الأخضر» أزمة تواجه السوق

قال أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري إن هناك مجموعة كبيرة من الشركات تعمل في الحزام الأخضر، ومع ذلك هناك غياب في دراسة التنفيذ، حيث ان هناك صراع لدينا وهو كيف أبيع المشروع كاملًا.

وأضاف الشناوي قائلا " طب في الظروف الحالية يجب أن نستفيد منها، من متغيرات اقتصادية ، مشيرا إلى أن الأسعار الخاصة بالوحدات في الحزام الأخضر متفاوتة وهي مشكلة كبيرة تواجه السوق، والعميل يجري خلف السعر المنخفض، مطالبا بضرورة الاهتمام بمنطقة الحزام الأخضر.

تحديات التسجيل بالشهر العقاري

واستكمل الشناوي، اننا نحتاج إلي إعادة النظر في الاشتراطات البنائية وهي قيود الارتفاع واشتراطات بيئية، ولدينا تحديات كبيرة مثل التسجيل في الشهر العقاري، وهي ضمن تحديات تصدير العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والاجنبية” من مؤتمر التطوير العقاري السابع.