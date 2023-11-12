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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهذه الطريقة.. عائشة بن أحمد تدعم القضية الفلسطينية في حكاية روحي فيك

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

ظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في مشهد من حكاية روحي فيك في مسلسل 55 مشكلة حب، بـ “تي شيرت” عليه صورة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد.

ونشرت عائشة، صورًا لها بالقميص، عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام” وعلقت عليها: “ليلى خالد.. فلسطين حرة”.

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بعد أن تم عرضها على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حكاية روحي فيك

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» بمشهد فلاش باك يشرح فيه سبب ذهاب «ثابت- نور محمود مع سحر- عائشة بن أحمد» إلى العزبة.

ثم بدأت الحلقة برومانسية "سحر - عائشة بن أحمد" وزوجها "خالد - محمد كيلاني"، وذلك بعد أن ذهبت له والمفاجأة أنها رسمت نفس اللوحة الذي كان يرسمها منذ فترة، وقال لها "خالد_  محمد كيلاني" أن هذا دليل على أن أفكارهم وأرواحهم أصبحت واحدة.

كما شهدت الحلقة إبداع «خالد_ محمد كيلاني» في تقديم أغنية "يا مسافر وحدك" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بصوت وإحساس عالي، مع العزف المميز على الجيتار، وذلك أثناء تواجده مع زوجته "سحر - عائشة بن أحمد" في السيارة.

ثم وصل «حازم- فراس سعيد إلى الشيخ حارس- ماجد جاب الله» الذي أخذ منه المال، قبل أن تصل "ندى- هلا السعيد" إلى مكان الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله" بعد وضع جهاز التتبع، دون أن يظهر ماذا ستفعل، كما ذهبت "ياسمين- سمر مرسي إلى ثابت- نور محمود الذي كان يتذكر سحر- عائشة بن أحمد"

وانتهت الحلقة باحتضان "سحر- عائشة بن أحمد"، لزوجها "خالد- محمد كيلاني" بعد أن تذكرت من خلال مشهد فلاش باك وهي تعتدي على "سليمان_ محمد عبد العظيم"، عندما كانت بالعزبة بسبب خوفها وهروبها من "أطياف_ ريم رؤوف".

عائشة بن احمد حكاية روحي فيك فلسطين

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