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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

صدى البلد

انطلقت فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات، وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، وذلك تحت رعاية وزارة الطيران المدني و وزارتي السياحة و الشباب والرياضة.

انطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة وسوف يتم التحليق أيضا من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة و الإحتفال بتوزيع الجوائز و إقامة معرض للطائرات Gouna Air Show.

جدير بالذكر أن الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر في الفترة من ١٠ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر بمشاركة ١٢ طائرة خفيفة من ١٢ دولة أوروبية.

و قد أصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات و المتسابقين و ظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

و يعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية بمصر فرصة جيدة لإستقطاب  جديد من السياحة و فئة جديدة من السائحين و هم مالكي الطائرات الخاصة و ذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية و مدن شاطئية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.

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