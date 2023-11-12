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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة وفتح ممرات آمنة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، لهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة فتح ممرات آمنة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أعلن رفضه لـ الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار الشامل والدائم في قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال نتنياهو، إن “وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن".

ولم يستبعد نتنياهو استمرار “الهدنات الإنسانية” لعدة ساعات، في منطقة محدودة، لأغراض محددة.

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وأضاف أن “حركة حماس تريد سلسلة لا نهاية لها من فترات التوقف حيث "تنتهي" الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي”.

وقال نتنياهو: "يبدو الأمر كما لو أن الألمان (بعد إنزال الحلفاء) في نورماندي قالوا: حسنًا، دعونا نأخذ قسطًا من الراحة. انتظروا يا رفاق، دعونا نجدد إمداداتنا، ونخرج من الأنفاق، ونسلح أنفسنا مرة أخرى".

الاتحاد الأوروبي بوريل غزة قطاع غزة

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