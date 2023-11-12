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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: تسجيل 137 هجوما على منشآت طبية واستشهاد 521 شخصا في غزة

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  في بيان مشترك، اليوم الأحد، أنه خلال 36 يوما من تصاعد القتال في غزة، تم تسجيل 137 هجوما على منشآت طبية وذلك أدى إلى مقتل 521 شخصا.

وجاء في البيان: "وثقت منظمة الصحة العالمية على مدى الـ36 يومًا الماضية، ما لا يقل عن 137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا، وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين في المجال الصحي أثناء عملهم".

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وأضاف البيان المشترك لتلك المنظمات العالمية: "العالم لا يمكن أن يبقى صامتاً، بينما تتحول المستشفيات التي كان ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً إلى أماكن للموت والدمار واليأس. هناك حاجة الآن إلى تحرك دولي حاسم لضمان وقف فوري لإطلاق النار الإنساني ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي في غزة".

وتابع البيان: "هناك حاجة الآن إلى الوصول الآمن والدائم دون عوائق لتوفير الوقود والدواء والمياه لهذه الخدمات الحيوية. ويجب أن يتوقف العنف الآن".

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