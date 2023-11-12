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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة

صدى البلد

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح، أن الجهود مستمرة أمام المعبر من أجل إدخال أكبر عدد من الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

أضاف أنه قبل 3 ساعات وصلت قافلة تضم 28 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية، وتم تفريغ حمولتها بالجانب الفلسطيني، ومازال يستقبل المصابين، فقد وصل 9 حالات من الجرحى وتم توجيههم للمستشفيات المحيطة بالمعبر.

 

أوضح أنه قد وصل إلى المعبر نحو 600 شخص من المصريين ومزدوجي الجنسيات، يمثلون نحو 20 جنسية بينهم أمريكيون، وجرى التنسيق من أجل خروجهم وإرسالهم إلى سفاراتهم.

ولفت إلى استمرار تجهيز المساعدات والقوافل الإنسانية، من مساعدات طبية أو إغاثية أو غذائية، ومصر حريصة على التعاون مع الأطراف المعنية لتوصيل المساعدات.

القاهرة الإخبارية القوافل الإنسانية المستلزمات الطبية فلسطين مساعدات طبية

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