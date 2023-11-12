وكيل تعليم الغربية بمديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية لتسليمهم خطابات التسكين على المدارس



في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ قيادة فعالة من شباب المعلمين وتأهيلهم لشغل وظائف مديري مدارس، التقي اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بخريجي المبادرة الرئاسية من محافظة الغربية، الدفعة الأولى، حيث تم تسليمهم خطابات تسكينهم كمديري مدارس، حيث من المقرر تسلمهم العمل اعتبارا من الاسبوع القادم.



وخلال اللقاء، وجه وكيل الوزارة، مديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية ببذل مزيد من الجهد، وتطبيق ما تم اكتسابه من مهارات خلال فترة تدريبهم، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية بالمدارس المكلفين بها، مؤكدا أنه سوف يتم مد يد العون لهم خلال عملهم.

حضر اللقاء، مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية.