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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كليتى الطب ، والتمريض بحرم ١ أمام قصر الزعفران الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى .


وأوضحت كلية الاداب جامعة عين شمس ، أن فعاليات الحملة تبدأ من الساعةالعاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ،تتضمن الحملة قياسات ضغط وسكر وتوعية خاصة بالأمرض المزمنة، والحملة موجهة لأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الادارى، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب.

 

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قسم اللغة الإنجليزية الاجتماع الأول لنادي الكتاب للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تحت رعاية ا.د حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا.د سمية صبرى رئيسة قسم اللغة الإنجليزية وحضور عدد من أساتذة القسم: أ.د.إيمان البقري ود.إيناس الإبراشي.


وطلاب البرنامج(نظام الساعات المعتمدة) من جميع المستويات الدراسية .


وناقش الاجتماع كتاب The Alchemist by Paulo Coelho ("الخيميائي" لباولو كويلو)، بدايةً بالتعريف بالكاتب وهويته وخلفيته ثم تطرق النقاش إلى الرسائل الرئيسية والشخصيات بالرواية.
قام الحضور بتبادل آرائهم وانطباعاتهم حول الكتاب بالإجابة عن أسئلة طرحها منظمو النادي، ودارت المناقشة بسلاسة وشارك بها جميع الطلاب والحاضرين من أعضاء هيئة التدريس.


يذكر أن رواية الخيميائي هي الرواية الثانية التي كتبها باولو كويلو، حققت نجاحاً عالمياً باهراً، جعل كاتبها من أشهر الكتاب العالميين ، و تتحدث الرواية عن راع أندلسي شاب يدعى سانتياجو الذى مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنزٍ مدفون قرب أهرامات مصر، بدأت رحلته من أسبانيا عندما التقى الملك "ملكي صادق" الذي أخبره عن الكنز، عبر مضيق جبل طارق ماراً بالمغرب حتى بلغ مصر، وكانت توجهه طوال الرحلة إشارات غيبية.


 

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