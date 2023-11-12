رئيس جامعة جنوب الوادى يجتمع بعمداء الكليات لمناقشة آليات المشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا موسعاً مع عمداء كليات الجامعة، لمناقشة سبل التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وعادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة.

وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكافة منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطنى.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أن المشاركة فى الاستحقاقات واجب وطني يعبر عن الانتماء للوطن، وضرورة ممارسة هذا الحق والتواجد والمشاركة في بناء الوطن خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة على كافة المستويات.

وأكد عكاوى، بأن الجامعة تعد كيان كبير وهام في الدولة المصرية، حيث بها حوالى 62 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 8 آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا، وحوالى ٥ آلاف موظف بالجامعة والمستشفيات الجامعية، مما يقتضى ضرورة مشاركة كافة منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل ايجابي ينقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطى المصرى.

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية تعزيز الانتماء للوطن والنزول للمشاركة الفاعلة بالاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن الإدلاء بالرأى فى الانتخابات يعد مشاركة فى بناء مؤسسات الدولة ورسم للسياسة العامة وتعبير عن وعى المواطن بمعطيات واحتياجات وطنه.

وأضاف عكاوى، بأن الجامعة وضعت خطة لزيادة المشاركة في العملية الانتخابية وتم تشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة المشاركة في العملية الانتخابية.