أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد تحطم طائرة فوق البحر المتوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن تحطم طائرة فوق البحر الأبيض المتوسط، ولقي فيه خمسة جنود أمريكيين مصرعهم، وقع بطائرة هليكوبتر.

وأضاف أوستن في بيان: “إننا نحزن على الخسارة المأساوية لخمسة من أفراد الخدمة الأمريكية خلال حادث تدريب في البحر الأبيض المتوسط”.

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة حربية أمريكية في شرق البحر المتوسط بعد تعرضها لحادث خلال مناورة تدريبية، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان، إن طائرة عسكرية أمريكية سقطت أثناء تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط مساء الجمعة، موضحة أن سبب سقوط الطائرة "قيد التحقيق".

وذكر موقع "إير فورس تايمز" الأمريكي أن القيادة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد في المنطقة التي وقع فيها الحادث وإذا ما كان على البر أو في البحر.