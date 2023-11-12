عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد تحطم طائرة فوق البحر المتوسط

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن تحطم طائرة فوق البحر الأبيض المتوسط، ولقي فيه خمسة جنود أمريكيين مصرعهم، وقع بطائرة هليكوبتر.

وأضاف أوستن في بيان: “إننا نحزن على الخسارة المأساوية لخمسة من أفراد الخدمة الأمريكية خلال حادث تدريب في البحر الأبيض المتوسط”.

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة حربية أمريكية في شرق البحر المتوسط بعد تعرضها لحادث خلال مناورة تدريبية، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

البنتاجون يضاعف عدد بطاريات باتريوت في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران

تحطم طائرة حربية أمريكية شرق البحر المتوسط

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية، في بيان، إن طائرة عسكرية أمريكية سقطت أثناء تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط مساء الجمعة، موضحة أن سبب سقوط الطائرة "قيد التحقيق".

وذكر موقع "إير فورس تايمز" الأمريكي أن القيادة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد في المنطقة التي وقع فيها الحادث وإذا ما كان على البر أو في البحر.

وزير الدفاع الامريكي البحر الابيض المتوسط طائرة هليكوبتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من مكتب نتنياهو بشأن مفاوضات عودة الرهائن

إصابة عدد كبير من الإسرائيليين جراء قصف قرب حدود لبنان

لإنقاذ أوكرانيا.. زيلينسكي يحاول الاتصال بترامب لإجراء مفاوضات |تفاصيل

جيش الاحتلال يحمل حكومة وشعب لبنان مسئولية أفعال حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة وفتح ممرات آمنة

فقدان المرضى والرضع..صحة غزة تعلق على عرض الاحتلال تزويد مستشفي الشفاء بالوقود

هجوم قوي علي جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يوجه ضربات لمواقع لحزب الله

ترشيحاتنا

سفير الاحتلال لدى أمريكا يكشف عن خطة إسرائيل طويلة الأمد في غزة

سها الجندي: بعض الدول طلبت الاستفادة من تجربتنا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الزمالك يستبعد المحليين ويحدد سمات المدرب الجديد | تفاصيل

استطلاع هلال شهر جمادى الأولى اليوم.. والبحوث الفلكية تكشف موعده

الاستثمار في المستقبل.. العاصمة الإدارية الجديدة تحقق رقما ضخما بالأرباح

الصحة العالمية: لا يمكن أن يقف العالم صامتا بينما تتحول المستشفيات لمسارح للموت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

فيديو صادم يرصد ظهور ثعبان في مكان غير متوقع داخل منزل

فيرمينو يبوح بكل الأسرار| حكايات خناقات صلاح وماني..وسبب إحباط مو لزملائه في الفريق

بإطلالة فلسطينية.. نسرين طافش تخطف الأنظار

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ