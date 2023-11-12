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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يضاعف عدد بطاريات باتريوت في الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران

صدى البلد

بعد سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على القوات الأمريكية في سوريا والعراق، والتي ألقى البنتاجون باللوم فيها على الميليشيات المدعومة من إيران، ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية عدد بطاريات باتريوت في المنطقة إلى 12 بطارية على الأقل، وفقًا لأشخاص مطلعين تحدثوا إلي وول ستريت جورنال. 

في الأيام التي تلت ذلك، أرسل الجيش الأمريكي ست بطاريات باتريوت من الولايات المتحدة إلى المنطقة، لينضم إلى ست بطاريات كانت موجودة بالفعل في مسرح العمليات، وفقًا لأشخاص مطلعين على عمليات النقل.

حذر قادة الجيش لسنوات من أنهم يفتقرون إلى ما يكفي من الأنظمة، التي تطلق صواريخ اعتراضية لإسقاط الطائرات والصواريخ والطائرات بدون طيار، لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه الأمن القومي الأمريكي والتي تفرضها المنافسة الاستراتيجية مع الصين، والحرب في أوكرانيا، والقتال في الشرق الأوسط.

ردد بعض المشرعين هذه المخاوف. وقال النائب دوج لامبورن (جمهوري من كولورادو)، رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب والتي تتولى الدفاع الصاروخي: "إنني أشعر بالقلق بشأن قدرتنا على توفير الدفاع الجوي في مناطق أخرى".

قال لامبورن إن التهديدات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تبرر عمليات النشر، لكنه كان يضغط من أجل تمويل المزيد من صواريخ باتريوت.

رفض الجيش الأمريكي التعليق على عدد الجنود الموجودين بالفعل في المنطقة ومكان تواجد الجنود الجدد، لكنه قال إن خططه والتزامه بالدفاع عن الوطن لم يتغير. 

القوات الأمريكية سوريا والعراق ايران بطاريات باتريوت الطائرات بدون طيار

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