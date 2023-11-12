مستشار الرئيس الفلسطيني: المخرج الوحيد من الحرب هو إنهاء الاحتلال

قال الدكتور محمود هباش ، مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن تواجد الاحتلال هو جذر الازمة الفلسطينية ، والعالم يتعامل مع الاعراض بالازمة دون النظر لجذور المشكلة ، مردفا :" الاحتلال هو اساس كل المشاكل ولن يكون هناك مخرج لأحد ".

وأكد الدكتور محمود الهباش ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار "، أن المخرج من الازمة هو انهاء الاحتلال ، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعه ، وحقه أن تكون له دوله ، وحقه في الكرامة الانسانية .

وأكمل " الهباش "، أنه في بداية اندلاع الحرب كانت جميع الدول الاوروبية متعاطفة مع إسرائيل ، مردفا :" الاحتلال الاسرائيلي هو مصدر كل المشكلات ، ولكن مع نجاح الدبلوماسية العربية والاعلام العربي في نقل الصورة كما هي بدأ يحدث تحول في الرأي العام .

وأشار إلى أن الاولوية الاولى تكمن في وقف العدوان في كل اراضي فلسطين ، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص .