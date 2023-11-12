الهباش: نتنياهو يرغب في تصفية الفلسطينيين.. والموقف المصري أجهض خطة التهجير الشيطانية

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لا نريد لهذه الحرب أن تتسع، نحن نريدها أن تتوقف تماما، هذا العنوان الهمجي المجنون لا بد أن يتوقف.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بات واضحا للجميع أن نتنياهو وحكومته يريدون رأس القضية الفلسطينية، يريدون تصفية الفلسطينيين وانتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

أوضح أن أهداف نتنياهو لا يخفيها وتحدث عنها أمام الكاميرات، وهي أنه لا يريد وحدة الأراضي الفلسطينية ولا يريد وحدة الشعب الفلسطيني، ولعب على نغمة الانقسام طوال 14 عاما، والعداء للفلسطينيين هو ما يتحكم في نفسية نتنياهو.

إدارة المعركة

ولفت إلى أن إدارة هذه المعركة لا بد أن تدار بالكثير من الحكمة والكياسة للحفاظ على الشعب الفلسطيني، فمن اليوم التالي للعدوان ونتنياهو يطالب سكان قطاع غزة بالخروج، فهذا هدف واضح ومعلن من البداية يريد طمس القضية الفلسطينية، وفي المقابل هدفنا واضح وهو التخلص من الاحتلال، لكن في البداية يجب تثبيت الشعب في أرضه بتوفير كل مقومات البقاء له، ولولا الصمود الفلسطيني في الأرض والموقف المصري الرافض رفضا قاطعا لكان نتنياهو مرر هذه الخطة الماكرة.