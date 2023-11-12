كاميروني وليس مبابي.. ليفربول يجد بديل محمد صلاح| تفاصيل

نقلت صحيفة «ليفربول إيكو» أنباء عن ارتباط نادي ليفربول مرة أخرى بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي قبل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وذلك بحثا وراء البديل المثالي لمحمد صلاح وتعويضه.

وأضافت الصحيفة إنه تم ربط ليفربول بالنجم الفرنسي في السنوات الأخيرة، ومحاولتهم بالفعل التعاقد معه عندما غادر موناكو في عام 2017، إلا أنه منذ ذلك الحين أبتعد أكثر فأكثر عن قبضة الريدز.

وقال يورجن كلوب في أكثر من مناسبة إن كيليان مبابي الفائز بكأس العالم سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لليفربول، كما كرر مدير الأبحاث السابق للريدز، الدكتور إيان جراهام، هذه الحقيقة في الصيف الماضي.

وقال جراهام (عبر صحيفة الغارديان): "سيخبرك أي نموذج إحصائي أن كيليان مبابي هو أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي، ولكن لسوء الحظ، ماليًا، فهو خارج دوري ليفربول نحن نبحث عن أفضل اللاعبين أداءً لكل جنيه".

تلك التصريحات لم توقف التكهنات حول قيام ليفربول بالتعاقد مع كليان مبابي، حيث تشير عدد من التقارير الأخيرة في الخارج إلى أن ليفربول قد يتطلع إلى التعاقد معه في صفقة انتقال مجانية.

وأفاد موقع Football Insider أيضًا بأن الريدز يراقبون وضع اللاعب الدولي الفرنسي، على الرغم من الاعتراف بأنه من غير المرجح أن يتمكنوا من تحمل مثل هذه الصفقة مع حصول مبابي حاليًا على 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا في باريس.

محمد صلاح هو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، حيث وقع على صفقة تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بفضل مكافآت الأداء في صيف عام 2022.

وحتى لو كان المصري سينتقل وسط الاهتمام المستمر من المملكة العربية السعودية، راتبه هو مجرد قطرة في محيط مقارنة بما يستمر مبابي في كسبه.

ومن المؤكد أن الريدز خفضوا فاتورة رواتبهم بشكل كبير على مدار الـ 18 شهرًا الماضية مع رحيل أمثال ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفابينيو وجوردان هندرسون، بالإضافة إلى إنه من المتوقع أن يفعل تياجو ألكانتارا الشيء نفسه في الصيف المقبل، لكن أي محاولة للتعاقد مع مبابي من شأنها أن تقوض هيكل الأجور الحالي بشكل كامل.

ويظل أي احتمال لانتقال مبابي إلى أنفيلد، أمرًا شبه مؤكد غير محتمل، مع المطاردة الفاشلة لجودي بيلينجهام هذا العام مما يزيد من تشاؤم ليفربول وواقعيته فيما يتعلق بمثل هذه الصفقة ذات الأموال الكبيرة، بغض النظر عن مدى تشابك أصابعك، فمن غير المحتمل أن يكونوا جزءًا من تلك المحادثة.

وإذا وجد الريدز بالفعل طريقة للتحرك لصالح اللاعب الفرنسي الدولي، فمن المؤكد أن ذلك سيأتي مع تحذير من بيع صلاح في صفقة كبيرة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن حتى في مثل هذا السيناريو، فإن هذا الاحتمال لا يبدو واقعيا.

وذلك قبل أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن ليفربول التزم بإنفاق 179 مليون جنيه إسترليني على تجديد خط الهجوم خلال العامين الماضيين، وجلب لويس دياز وداروين نونيز وكودي جاكبو، جنبًا إلى جنب مع ديوجو جوتا، يتمتع الرباعي بتغطية جيدة لوسط ويسار هجوم الريدز.

وبينما يمكنك المجادلة إذا كنت تمتلك مبابي، فإنك تبني هجومك حوله، فإن الفرنسي لم يبدأ أي مباراة على الجهة اليمنى مع باريس سان جيرمان منذ ديسمبر 2020، وعلى الرغم من قدرته على لعب هذا الدور، إلا أنه من الناحية الرياضية لن يكون بديلاً لصلاح.

لكن إذا أزلنا مبابي من المحادثة تمامًا، مع أن دخله المرتفع فقط هو الذي يربطه بصلاح، فمن الذي يمكن أن يكون بديلاً مثاليًا للملك المصري غزير الإنتاج في ليفربول؟ فهو لا يزال صاحب القدم اليسرى المتميزة في أعلى مستويات كرة القدم العالمية، بعد كل شيء.

في مرحلة ما، كان من الممكن أن يكون بوكايو ساكو موضوعًا لرغبات الريدز، لكن تحول أرسنال إلى منافسين على اللقب والعودة إلى دوري أبطال أوروبا تحت قيادة ميكيل أرتيتا، مصحوبًا بتوقيع عقد جديد طويل الأجل في مايو، يجعل ذلك بدلاً من ذلك، من غير المرجح.

وهدأ الحديث عن خفيتشا كفاراتسخيليا بشكل ملحوظ منذ مواجهات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع نابولي، بينما استبعدت مصادر النادي إمكانية انتقال ليروي ساني البالغ من العمر 28 عامًا قريبًا من بايرن ميونيخ، معه، يتعارض مع سياسة النادي بالتعاقد مع لاعب في عمره.

وبنفس المنطق، يمكنك استبعاد أمثال رافينيا لاعب برشلونة، وعثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان - الذين وقعوا عليه هذا الصيف فقط - وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد الذين ارتبطوا جميعًا بليفربول في الماضي.

وتم ربط لاعبين أمثال تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون واندررز بشكل فضفاض في الماضي، وعلى الأقل يتناسبان مع تلك الفئة الأصغر سنًا من اللاعبين، على الرغم من أن أياً منهما لم يثبت أنه غزير الإنتاج بشكل ثابت أمام المرمى.

لكن هناك لاعبًا واحدًا يمكن أن يناسب الفاتورة، ويضع علامة في مربع أفضل اللاعبين أداءً لكل جنيه، سيواجه في الواقع فريق الريدز في آنفيلد يوم الأحد.

ومع إيقاف إيفان توني، ومستقبله الطويل موضوع التكهنات المستمرة، واصل برايان مبيومو إثارة الإعجاب في غيابه عن برينتفورد، الذي سجل 19 هدفًا ويقدم 17 تمريرة حاسمة في 84 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن منذ فوز النحل بالترقية إلى الدرجة الأولى في عام 2021، وهو في طريقه لتحسين إجمالي أهدافه التسعة الموسم الماضي، في 11 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم، سجل 6 أهداف وصنع هدفين، بعد أن بلغ مؤخرًا 24 عامًا، أصبح اللاعب الدولي الكاميروني أصغر قليلاً من صلاح عندما انتقل إلى أنفيلد قادمًا من روما في عام 2017، وكان حاضرًا دائمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، كما أن سجل توفره لا تشوبه شائبة، حيث غاب عن ثلاث مباريات فقط في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في عامين ونصف.

يمكن القول إن ملفه الشخصي يشبه التعاقدات الأخيرة لجوتا من ولفرهامبتون وأليكسيس ماك أليستر من برايتون، وعلى الرغم من أنه لم يلعب بعد في كرة القدم الأوروبية، إلا أنه مثل الكاميرون في كأس العالم العام الماضي، ومن المقرر أن يتنافس في كأس الأمم الأفريقية في يناير.

يرتبط مبيومو بعقد حتى عام 2026، متعدد الاستخدامات أيضًا، بينما يلعب الظهير الأيسر في الغالب كجناح أيمن مقلوب مثل صلاح، فهو أكثر من قادر على اللعب في الوسط، خلف مهاجم رئيسي، أو على اليسار أيضًا، وفي الوقت نفسه، يواصل إثارة الإعجاب ضد أكبر أندية كرة القدم الإنجليزية، حيث جاء 12 من مساهماته في الأهداف ضد تشيلسي وتوتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي، وقدم أداءً جيدًا ضد الريدز مرة أخرى في آنفيلد اليوم الأحد، وسيضيف فقط إلى سمعته المتنامية باستمرار.

من المسلم به أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن البدائل المحتملة لصلاح حتى الآن، بموجب عقد حتى عام 2025، يبقى أن نرى ما إذا كان مهتمًا بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية في الصيف المقبل، أو يفضل استكمال صفقته الحالية، أو حتى التوقيع على تمديد آخر في آنفيلد.

لكن فريق التوظيف بالنادي سيبحث في السوق عن خلفاء محتملين عندما يحين الوقت وفي حين أن مبابي بعيد المنال هو مهاجم النخبة الذي يمكن أن يكون متاحًا للانتقال قريبًا، فهو مهاجم آخر فرنسي المولد وربما يكون محل اهتمام ليفربول أكثر.