خبير علاقات دولية: التصعيد في جنوب لبنان يتحمله الجانب الإسرائيلي

قال الدكتور علي مراد خبير العلاقات الدولية بلبنان أن التصعيد في الجنوب يتحمله الجانب الإسرائيلي وأنه من يحدد مسار الحرب وليس أي طرف آخر.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناه etc وتقدمه الإعلامية إنجي أنور أنه خلال الأيام القليلة الماضية استشهد صحفي واستشهد ٣ أطفال وأن الإجرام الإسرائيلي في حالة تصعيد ولأسباب عديدة أعلن حزب الله أنه يحتفظ بقواعد الإشتباك وأن يكون مساند لغزة بفتح جبهة شمالية محدودة.

وأضاف أن هناك من يريد أن يغامر ويزيد من التصعيد في الجبهة اللبنانية وخوض حرب في لبنان خاصة بعد فشل نتنياهو وحكومته خلال أكثر من شهر في تحقيق أي تقدم في غزة رغم الغطاء الغربي الأمريكي الدولي.

وأشار أن المجازر الإسرائيلية في لبنان لم يبدأ اليوم أو الأمس ولكن منذ بدايات إسرائيل عام ١٩٤٨ وأن التصعيد في اللهجة والتهديد ليس بجديد، وجزء منه قد يكون إعلامي ولكن هناك تصعيد في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة ربما تكون حرب مفتوحة ليست خيار مفتوح ولكن هذا لا يمنع مغامرة إسرائيلية قد تؤدي إلى حرب كبرى.