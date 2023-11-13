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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق : اشفقت على معتمد جمال .. واتمنى اعتذار فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه كان لا بد من رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق، بعد تدهور النتائج.

 

وتابع عبدالحليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك كان موفق في اختيار معتمد جمال كمدرب مؤقت، الذي عمل في المنتخبات ونجح في خروج اللاعبين من الحالة النفسية الصعبة قبل مواجهة بيراميدز، في كأس مصر، وكنت مشفق عليه ولكنه نجح بشكل كبير".

 

وأضاف أحمد عبدالحليم: "أتمنى استمرار معتمد جمال حتى شهر يناير المقبل، وإتاحة الفرصة على دراسة عدد من السير الذاتية لتولي المهمة الفنية وحل أزمة إيقاف القيد قبل وصول المدرب الجديد".

 

واستطرد نجم الزمالك الأسبق: "قرار عرض كل من أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق للبيع، كان قرار صائب، ولكن صعبان عليا فتوح بسبب قراراته التي يتخذها خاصةً أنه أفضل لاعب في مركز الظهير الأيسر بالكرة المصرية".

 

وقال: "حال تقدم ثلاثي الفريق اعتذار إلى النادي، اتمنى أن يحصلوا على فرصة ثانية خاصةً فتوح الذي يحتاجه النادي بالمرحلة المقبلة وتجديد عقده، ولكن في كل الأحوال الثلاثي مخطئ بشكل كامل".

 

واختتم: "الزمالك اسمه كبير ووجوده في كأس السوبر المصري الجديد مهم من الناحية التسويقية والجماهيرية، ووجوده فخر للبطولة بعيدًا عن اللوائح خاصةً أن البطولة شرفية وأتمنى مشاركة النادي في البطولة الجديدة".

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