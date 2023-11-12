الصليب الأحمر: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية لا تحتمل

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية لا تحتمل، داعيا إلى حماية المدنيين المحاصرين في غزة بشكل عاجل.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن “100 ألف نازح من شمال غزة يفتقرون إلى المأوى والغذاء، مؤكدة استعدادها لأداء دورنا كوسيط محايد في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، إن أطباء مستشفيات غزة يعملون في ظل أوضاع صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وأوضح أبو الريش، أن “الوقود نفد تماما في مجمع الشفاء الطبي ونعتمد على الإنارة بالطاقة الشمسية”.

وتابع وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قائلا: “أخشى أن ينضم الأطفال الخدج جميعا إلى قائمة الوفيات خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود”.

بدورها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنها ليست طرفا في إدارة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه.

كما نفت حماس رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت: “عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالي 300 لتر من الوقود يمثّل استخفافا بآلام وعذابات المرضى”.