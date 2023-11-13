نشرة الفن|موعد جنازة وعزاء الفنان عثمان محمد علي.. ونجوم الفن يتغيبون عن عزاء شريف شاكر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

تعرف على موعد جنازة وعزاء الفنان عثمان محمد علي

كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان القدير عثمان محمد علي.

نجوم الفن بتغيبون عن عزاء شريف شاكر |شاهد

تغيب نجوم الفن عن تقديم واجب العزاء فى المطرب الشاب شريف شاكر ، الذى أقام منذ قليل فى مسجد الشرطة فى منطقة التجمع الأول .

أُصيب بجلطة أثناء التصوير.. أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لصدى البلد عن وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

علا غانم: أنا من الممثلين اللى قليل حد يقولي برافو

أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلم أولاد حريم كريم ، لأنه أعادها للجمهور بعد غياب 7 سنين .

كان ملحدا.. فنان شهير يكشف تفاصيل مثيرة عن حياته قبل اليقين| شاهد

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن خروجه عن الدين لنحو 10 سنوات من حياته، حينما كان في عمر المراهقة حتى حوالي 25 أو 26 عاما.