كان ملحدا.. فنان شهير يكشف تفاصيل مثيرة عن حياته قبل اليقين| شاهد

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن خروجه عن الدين لنحو 10 سنوات من حياته، حينما كان في عمر المراهقة حتى حوالي 25 أو 26 عاما.

نيقولا معوض

وقال نيقولا معوض في تصريحات تلفزيونية، إنه كان مرافقا لمجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتصرفات غريبة وجنونية، حتى رأى الله في موقف معين.

وأكد نيقولا معوض أنه لن يعود للإلحاد مرة أخرى، بعدما تيقن من وجود الله بالعقل والمنطق، لأنه شخص يؤمن بالعلم طوال حياته.

وكشف نيقولا معوض كواليس مشاركته في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلا:" اتعرض عليا المسلسل العام الماضي واعتذرت وكنت متضايق لإنني كنت مرتبطا بتصوير مسلسل الثمن في تركيا ".

وقال :" المسلسل أتأجل وكلموني تاني عشان الدور ووافقت على الفور ".

وأضاف نيقولا معوض:" مسلسل الحشاشين قصة جيدة والكاتب هو عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وهناك كافة مقومات النجاح ".

وتابع نيقولا معوض:" أؤدي شخصية عمر الخيام في مسلسل الحشاشين"، مضيفا:" عمر الخيام كان شاعرا ورومانسيا وذي عقلية مهمة".