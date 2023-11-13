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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة

صدى البلد

قال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفيات شمال غزة توقفت معظمها عن الخدمة، لعدم وجود وقود ومستلزمات طبية وأدوية ومسكنات، بسبب وجود حصار خانق على هذه المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكميات الخاصة بالمساعدات الطبية التي تدخل لا تكفي من أجل إنقاذ المصابين جراء القصف الإسرائيلي، وتوقفت الخدمات بالكامل في مستشفى القدس، ونرح نحو 14 ألفا من السكان وتبقى نحو 300 من الطاقم الطبي ينتظر ممرا آمنا.
 

نقل المصابين

وأشار إلى أنه لابد من نقل المصابين بمستشفيات شمال غزة إلى الجنوب لأنها كلها تخرج من الخدمة الآن ولا يكنها مساعدة المرضى، وهذه الرحلة قد تشكل خطورة عليهم بسبب القصف المستمر وانتشار الدبابات الإسرائيلية على الطريق.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الدولي، من أجل دخول شاحنات المساعدات الطبية، وفيما يخص المرضى فالوضع كارثي لا يوصف، ولدينا مستشفيات في خان يونس يمكنها استقبال المرضى، لكن النزوح عملية محفوفة بالمخاطر.

استقبال المرضى إسرائيل الهلال الأحمر الهلال الأحمر الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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