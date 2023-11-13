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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر iphone 14 Pro Max في الأسواق الكويتية

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

يعد جوال iPhone 14 Pro Max أحد أفضل الإصدارات الرائدة التى تقدمها آبل فى الأسواق، خاصةً فى الفئة الأميز والأقوى وهى “برو ماكس”.

بلغ سعر جوال iPhone 14 Pro Max فى الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 330 ديناراً كويتياً، وسعة 256 جيجابايت مقابل 350 ديناراً.

جاء جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

 

 iPhone 14 Pro Max

يعمل جوال iPhone 14 Pro Max بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يطرح جوال iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 14 Pro Max

يحمل جوال iPhone 14 Pro Max بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iPhone 14 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

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