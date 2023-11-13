عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار iphone 15 Plus في السعودية

iphone 15 Plus
iphone 15 Plus

يتيح لك جوال آيفون 15 بلس شاشة بحجم عملاق توفر تجربة مشاهدة لامثيل لها، مع عتاد قوى يجعله اختياراً مميزاً.

بلغ سعر جوال iphone 15 plus فى السعودية لسعة 128 جيجابايت 4199 ريالاً سعودياً، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4699 ريالاً.

 

يأتى جوال iphone 15 plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 15 Plus

يقدم جوال iphone 15 plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال iphone 15 plus بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 15 Plus

يمتلك جوال iphone 15 plus بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c  لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال iphone 15 plus في 5 ألوان وهي :الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.

آيفون iPhone السعودية جوال iphone 15 plus آيفون 15 بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

موضوعات متعلقة

سعر iphone 14 Pro Max في الأسواق الكويتية

أحدث سعر لـ iphone 14 Pro فى الإمارات

اعرف سعر iphone 14 Plus فى السعودية

أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة في البلاك فرايداي.. مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT

أقوى موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة تشتريها في البلاك فرايداي

هواتف أوبو القادمة Oppo Find X7 تحصل على ميزة ثورية

بمعالج كوالكوم جبار وبطارية كبيرة.. سامسونج تطلق رسميًا Galaxy M44

بسعر رخيص.. أحدث هواتف شاومي لمحدودي الدخل في الأسواق

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

حسن مصطفى: موديست لا يصلح للأهلـي .. والدبيس أفضل بديل لـ"معلول"

غضب داخل الأهلي.. خالد بيبو يظهر العين الحمراء بعد التعادل مع الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ