هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

تصدرت الفنانة كارول سماحة تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها الأخير ألذى عرضها للانتقادات على السوشيال ميديا.

و اثارت كارول سماحة الجدل بعد ظهورها الأخير بملاح تصغر من سنها وهو ما علق عليه الجمهور: "ده فوتوشوب".

وتألقت كارول سماحة مرتدية توب اسود مكشوف البطن ونسقت معه جاكيت و بنطلون بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.



وتتميز كارول سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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