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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

صدى البلد

تصدرت الفنانة كارول سماحة تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها الأخير ألذى عرضها للانتقادات على السوشيال ميديا.

و اثارت كارول سماحة الجدل بعد ظهورها الأخير بملاح تصغر من سنها وهو ما علق عليه الجمهور: "ده فوتوشوب".

وتألقت كارول سماحة مرتدية توب اسود مكشوف البطن ونسقت معه جاكيت و بنطلون بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.


وتتميز كارول سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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صور كارول سماحة كارول سماحة كارول عملية تجميل

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