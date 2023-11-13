تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهواتف شاومي القادمة Redmi K70

كشفت تسريبات جديدة تصميم ومواصفات هواتف Redmi K70 القادمة من شركة شاومي الصينية، والمُرشحة لأن تكون ضمن أفضل هواتف أندرويد للفئة المتوسطة، حيث تقدم الهواتف تحسينت وترقيات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف Redmi K70 تضم 3 هواتف رئيسية هي النسخة الأساسية Redmi K70، والإصدار المميز Redmi K70 Pro، والنسخة الأرخص Redmi K70e.

وتشير التقارير إلى أن سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 سيكون لها نفس التصميم، مع وحدة كاميرا ثلاثية مع فلاش LED، كما تتمتع حواف الهواتف بجاذبية لامعة، كما ستحصل على إطارات معدنية.

وسيحصل هاتف شاومي Redmi K70 Pro على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وستحتوي الحافة العلوية للهاتف على ميكروفون ومكبر الأشعة تحت الحمراء وشبكة مكبر الصوت، وفي الأسفل يتميز بشبكة مكبر صوت ومنفذ USB-C وميكروفون وفتحة SIM.

وسيعمل هاتفي Redmi K70 و Redmi K70 Pro على معالجات من نوع Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3 على التوالي، من شركة كوالكوم الأمريكية.

أما بالنسبة لهاتف Redmi K70e فسيحصل على معالج من نوع Dimensity 8300 من شركة ميديا تيك التايوانية، وستأتي هواتف السلسة على شاشة مسطحة من نوع OLED تدعم جودة 1.5K، في حين أن الإصدار Pro سيوفر جودة 2K.

وستحتوي سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 120 وات، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم HyperOS للسوفت وير.