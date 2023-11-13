عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهواتف شاومي القادمة Redmi K70

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهواتف شاومي القادمة Redmi K70

كشفت تسريبات جديدة تصميم ومواصفات هواتف Redmi K70 القادمة من شركة شاومي الصينية، والمُرشحة لأن تكون ضمن أفضل هواتف أندرويد للفئة المتوسطة، حيث تقدم الهواتف تحسينت وترقيات كبيرة مقارنة بالسلسلة السابقة.   

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف Redmi K70 تضم 3 هواتف رئيسية هي النسخة الأساسية Redmi K70، والإصدار المميز Redmi K70 Pro، والنسخة الأرخص Redmi K70e. 

وتشير التقارير إلى أن سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 سيكون لها نفس التصميم، مع وحدة كاميرا ثلاثية مع فلاش LED، كما تتمتع حواف الهواتف بجاذبية لامعة، كما ستحصل على إطارات معدنية. 

 

وسيحصل هاتف شاومي Redmi K70 Pro على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وستحتوي الحافة العلوية للهاتف على ميكروفون ومكبر الأشعة تحت الحمراء وشبكة مكبر الصوت، وفي الأسفل يتميز بشبكة مكبر صوت ومنفذ USB-C وميكروفون وفتحة SIM. 

وسيعمل هاتفي  Redmi K70 و Redmi K70 Pro على معالجات من نوع Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3 على التوالي، من شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

أما بالنسبة لهاتف Redmi K70e فسيحصل على معالج من نوع Dimensity 8300 من شركة ميديا تيك التايوانية، وستأتي هواتف السلسة على شاشة مسطحة من نوع OLED تدعم جودة 1.5K، في حين أن الإصدار Pro سيوفر جودة 2K.

 

وستحتوي سلسلة هواتف شاومي Redmi K70 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 120 وات، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم HyperOS للسوفت وير. 

 

Redmi K70 Redmi K70 Pro Redmi K70e شاومي Redmi K70 هواتف شاومي Redmi K70 شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

ترشيحاتنا

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

تضر بالأمن القومي.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على غلق وسائل إعلام أجنبية

اركب رينو داستر "الفئة الثانية" موديل 2023 بهذا السعر

مستقر عند 30.95 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

عامر حسين: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب "رؤية فنية".. و "شيتوس" اختيار موفق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

ده فوتوشوب.. جلسة تصوير ل كارول سماحة تصغرها 20 سنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ