سيكوباتي.. نبيل عيسى يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد

كشف الفنان نبيل عيسي عن استعداده لتقديم فيلم جديد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير ماتيجي نشوف.



وأكد نبيل عيسي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يستعد لخوض تجربة السينما مجددا من خلال شخصية مختلفة تماما عما اعتاد الجمهور عليه قائلا: شخصية سيكوباتي شوية.



وتابع عيسي أن الفيلم من المفترض أن يبدأ تصويره خلال أيام، ليتفرغ بعدها لمسلسله الرمضاني الذي يخوض به موسم رمضان 2024.





شخصية نبيل عيسي فى رمضان

كشف الفنان نبيل عيسي عن دوره الذي يقدمه في موسم رمضان 2024، وهو المسلسل الذى تعاقد عليه مؤخرا للمشاركة في رمضان القادم.



وقال تبيل فى تصريح خاص لصدي البلد أنه تعاقد مؤخرا على تقديم مسلسل مكون من 15 حلقة من إخراج مخرج سوري يقدم عمل مصري لأول مرة.



وأضاف عيسي أنه يقدم فى هذا المسلسل شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها من قبل، مشيرا أنه يجسد دور الشر بشكل يجعله مكروها لدى الجمهور.



مسلسل ما تيجي نشوف

وشارك مؤخرا نبيل عيسي في أحداث مسلسل ما تيجي نشوف المأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود وحقق دوره نجاحا كبير حيث كان يجسد شخصية باد بوي وله كثير من العلاقات النسائية.

أبطال مسلسل “ما تيجي نشوف”:

وتعرض حاليًا حكاية “ما تيجي نشوف”، ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، على شبكة قنوات on، ويضم العمل كلا من: الفنان نبيل عيسى، وهنا شيحة، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وطارق صبري، وعمر ممدوح، وراندا عبد السلام، وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل عمرو محمود ياسين، ومحمد الخبيري.