الحمد لله مشاعري جافة.. شريف مدكور يشكر منتقديه

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب؛ “الحمد لله إن مشاعري جافة وزي الحديد نعمة من ربنا ودا في الغالب بسبب التنمر زي اللي حصلي في حياتي شكراً لكل اللي شتمني واتريق عليا”.

دفاع شريف مدكور عن محمد صلاح

ودافع الإعلامي شريف مدكور مؤخرًا عن اللاعب محمد صلاح بعد الانتقادات الكثيرة والهجوم الذي تعرض له، سبب صمته وعدم حديثه عن فلسطين وما تمر به من تفاقم فى الأحداث ، قبل نشره فيديو مؤخرًا، يكشف عن موقفه من الأحداث الجارية في قطاع غزة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر شريف مذكور، صورة لمحمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: “ده راجل ملوش دعوة غير بشغله وأنا بحبه وبحترمه جدًا المصري العالمي”.