صحف السعودية| توقعات بلقاء الملك تشارلز بالأمير محمد بن سلمان في كوب 28.. وقناصة إسرائيليون يقتلون المواطنين داخل مستشفى الشفاء بـ غزة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

توقعت صحيفة بريطانية، الأحد، أن يبحث الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، الخطط المتعلقة بمستقبل قطاع غزة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من قادة دول الخليج، على هامش قمة المناخ (كوب 28)، التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يلقي العاهل البريطاني كلمة افتتاح قمة المناخ.

وذكرت صحيفة «ميل أون صانداي» أن الملك تشارلز، يأمل بأن يستغل علاقاته الوثيقة بالعائلات الملكية الخليجية لتعزيز فرص نجاح المبادرات الدبلوماسية.

وسيستغل تشارلز فرصة زيارته للخليج في الدعوة إلى التناغم بين الأديان والحوار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصادرها أكدت أن ملك بريطانيا، سيحاول الدفع بالمساعي الدبلوماسية من خلال البحث عن سبل للإفراج عن الرهائن الذين تم احتجازهم في غزة، والدعوة لإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

وفي خبر آخر، انطلقت، صباح أمس الأحد، بمناطق ومحافظات المملكة الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445، التي تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، إذ انتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي)، مع تشكيل إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات.

ودعت مشرفيها ومديري المدارس لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأكدت وزارة التعليم، أن الطالب المتغيب أو المنقطع عن الاختبار يرصد له «غائب» في نظام «نور» الإلكتروني ولا يطوى قيده.

وأوضحت الوزارة، أنه يتعين على المدارس طباعة بيان بأسماء الطلبة والطالبات المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث وحتى الثالث المتوسط ونهاية المستوى والمكملين في نظام المسارات الثانوي.

صحيفة المدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

وفي خبر آخر، أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة خرج من الخدمة، مشيرا إلى أن المنظمة تمكنت من التواصل مع العاملين في مجال الصحة في المستشفى.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس: "للأسف خرج المستشفى عن الخدمة".

وأضاف: "الوضع خطير جدا، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء وإنترنت ضعيف للغاية مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية".

وأوضح أن إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة أديا إلى تفاقم الظروف، ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ.

وشدد المشؤول الأممي على أنه "لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد للموت والدمار".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول السبت ، فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

صحيفة الوطن

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، إجمالي المبالغ التمويلية طوال رحلته التي امتدت لـ52 عامًا بـ151 مليار ريال لخدمة 3 ملايين مستفيد مباشر، وقد استفاد منها «كأفراد وأسر 10 ملايين مواطن ومواطنة» في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفي الأحساء إجمالي المبالغ التمويلية 6 مليارات ريال لـ133 ألف مواطن ومواطنة، وفي وقتنا الحالي، إجراءات التمويل مؤتمتة بالكامل، ونصف ساعة والتمويل معتمد.

وجاء ذلك خلال حديثه في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023م، ضمن مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بتنظيم من غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال «سنا»، ومجلس ريادة الأعمال في دورته الثالثة.

وقال الحميدي إن البنك يعمل على 3 ركائز، وهي:

الأولى: الحماية «التمويل الاجتماعي»، وبلغ التمويل فيه 115 مليار ريال، لـ2.9 مليون مستفيد مباشر.

الثانية: الاكتفاء «منذ 20 عامًا» بلغ التمويل فيه 18 مليار ريال لـ422 مواطنًا ومواطنة، وتوقيع اتفاقيات مع 183 جمعية لدعم القطاع غير الربحي.

الثالثة: الإنتاج «منذ 14 عامًا»، بلغ حجم التمويل 18 مليار ريال لـ45 ألف منشأة، والتركيز على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

وفي خبر آخر، ذكر وكيل وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، أن قناصة إسرائيليين انتشروا في محيط مستشفى الشفاء، ويطلقون النار على أي تحرك داخل المجمع، حيث اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلي البرية مع مسلحي حماس بالقرب من أكبر مستشفى في القطاع، ويقول مسؤولو الصحة إن الآلاف من الأطباء والمرضى والنازحين محاصرون بدون كهرباء وإمدادات متضائلة.

وقالت خدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى آخر في مدينة غزة، وهو مستشفى القدس الذي يديره الهلال الأحمر، «لم يعد يعمل» بسبب نفاد الوقود.

واضطرت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة إلى التوقف عن العمل قبل شهر، ومنعت إسرائيل واردات الوقود قائلة إن حماس ستستخدمها لأغراض عسكرية.

وقال نبال فرسخ، المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن 6000 شخص، بينهم عائلات نازحة ومرضى وطاقم طبي، ما زالوا محاصرين في المستشفى.

وبين محمد زقوت، مدير المستشفيات في غزة، إن وزارة الصحة لم تتمكن من تحديث حصيلة القتلى، حيث لم يتمكن المسعفون من الوصول إلى المناطق التي ضربها القصف الإسرائيلي.

وأضاف: «الوضع مأساوي للغاية، وسيارات الإسعاف غير قادرة على الوصول إلى الناس تحت الأنقاض».